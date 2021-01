Ubisoft ha annunciato che l’evento in-game Road to Six Invitational tornerà quest’anno in Rainbow Six Siege, insieme al Six Invitational 2021 Battle Pass.

Tutti i dettagli sull’evento

L’evento si svolgerà dal lunedì al giovedì tutte le settimane dal 21 gennaio al 22 febbraio. Si torna a Siege per l’occasione ed è l’ultima mappa competitiva dello stadio, che combina elementi delle mappe Coastline e Border. I giocatori avranno accesso a tutti gli operatori del gioco durante le partite di tre round, tre minuti, non classificate Plant Bomb con la modalità Pick and Ban abilitata.

I giocatori interessati al Six Invitational 2021 Battle Pass avranno accesso ad esso fino al 22 febbraio. Conterrà 100 livelli, 135 ricompense e un tracciato sia gratuito che Premium, con il Premium che costa 1200 crediti R6. Anche i capitani delle squadre per l’evento (Mira, Capitão, Ash e Vigil), insieme alle loro squadre, saranno abbelliti con abiti a tema Pass battaglia.

Avanzando attraverso i diversi livelli, i giocatori possono guadagnare equipaggiamento esclusivo per i capitani e le loro squadre e ottenere l’accesso a contenuti esclusivi. Il 30% delle entrate di questo Battle Pass andrà al montepremi del Six Invitational 2021, fino a $ 3 milioni di dollari.

L’attuale Evento Six Invitational 2021si svolgerà dal 9 al 21 febbraio, con le migliori squadre del mondo in gara per portare a casa il campionato. Il torneo di quest’anno vedrà 20 squadre che gareggeranno in un ambiente LAN a Parigi, Francia.

Al fine di seguire le linee guida sulla sicurezza e sulle distanze sociali, nessun pubblico sarà ammesso all’evento di persona, ma i fan potranno seguire le partite su Twitch e YouTube, insieme a panel di sviluppatori che si immergeranno nel futuro di Siege.