Ancora per qualche settimana c’è un vantaggio senza precedenti per gli utenti di Postepay. Coloro che hanno attivato in precedenza o che attiveranno nei prossimi giorni la carta di credito ricaricabile di Poste Italiane potranno beneficiare di un doppio programma cashback. In aggiunta al programma di rimborsi nazionale, vi è anche un’iniziativa tutta interna a Poste Italiane.

Postepay, sino a Febbraio la possibilità di partecipare al doppio cashback

Così come tutti i correntisti di altri istituti, anche i possessori di una Postepay avranno la possibilità di aderire al programma cashback nazionale. Per accedere al servizio sarà necessario utilizzare le proprie credenziali SPID ed allo stesso tempo scaricare, attraverso Google Play Store o App Store di Apple, l’app IO.

Per accedere al rimborso sarà necessario effettuare almeno 50 transazioni con moneta virtuale da qui al mese di Giugno. In base al programma, i partecipanti potranno recuperare il 10% sul valore delle spese effettuate nel semestre. Il cashback sarà dilazionato direttamente sul conto deposito degli aventi diritto o, in tal caso, sulla Postepay.

Solo i clienti di Postepay invece avranno accesso al secondo cashback. Chi effettuerà acquisti nei negozi aderenti all’iniziativa “Paga con Postepay” potrà ricevere un rimborso immediato sul proprio conto, in aggiunta al programma nazionale.

In base alle indicazioni di Poste Italiane, i possessori di Postepay riceveranno 1 euro di rimborso per tutte le spese dal valore superiore di 10 euro. Per partecipare a questa iniziativa è necessario scaricare l’app ufficiale di Postepay su Android o iPhone. Questa promozione è disponibile sino al prossimo Febbraio.