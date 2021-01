Euronics pare essere quasi impazzita, in questo periodo l’azienda è riuscita a lanciare un volantino, intitolato Tech it Easy, con il quale propone al pubblico italiano tantissimi sconti speciali, tutti applicati su dispositivi di base molto costosi e richiestissimi.

La campagna promozionale, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, non risulta essere limitata a determinate regioni o punti vendita, ma permette ad ogni utente di accedervi indistintamente dalla provenienza. L’unica limitazione riguarda l’impossibilità di completare gli acquisti online sul sito, in alternativa però potrete godere degli stessi identici sconti ovunque.

Euronics: le offerte sono le migliori del momento

Con Euronics gli utenti possono prima di tutto pensare di acquistare gli ultimi modelli Apple, quali sono iPhone 12 e iPhone 12 Pro Max, a prezzi complessivamente accettabili, ricordando difatti la recentissima commercializzazione e l’elevato listino di partenza. Di base saranno necessari 939 euro per la versione più economica, per salire a 1289 euro per il Pro Max (in entrambi i casi con 64GB di memoria interna).

Sfogliando le pagine della campagna, ad ogni modo si potranno conoscere da vicino anche altre occasioni interessanti legate al mondo Android, ma appartenenti alla fascia più bassa della telefonia mobile, non mancano infatti LG K42, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Mi 10T Lite, Oppo A15 o Vivo Y11s, tutti in forte sconto rispetto al listino.

Per avere una visione d’insieme dell’intero volantino Euronics, dovete comunque decidere di aprire le pagine che potete trovare qui nell’articolo.