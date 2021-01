La WindTre XLarge con Easy Pay è l’offerta del pacchetto All Inclusive che propone soglie di minuti, SMS e Giga di traffico dati adeguate ai clienti più esigenti. La tariffa è ancora disponibile per i nuovi clienti del gestore WindTre. Ma, come suggerito dalla denominazione “Easy Pay”, al fine di poterne effettuare l’attivazione sarà necessario utilizzare come metodi di pagamento carta di credito, conto corrente o carta conto. I clienti, al momento dell’attivazione, dovranno indicare la modalità che desiderano utilizzare per sostenere tutte le spese previste, così da poter usufruire dei contenuti proposti dalla tariffa.

WindTre XLarge: tutti i nuovi clienti possono attivare l’offerta con 100 GB al mese!

L’attivazione dell’offerta WindTre XLarge con Easy Pay può essere effettuata da tutti gli utenti desiderosi di acquistare una nuova SIM WindTre, a prescindere dalla scelta di trasferire o meno il numero dal precedente operatore. E’ possibile richiedere l’offerta online, tramite il sito ufficiale http://www.windtre.it; o presso uno dei numerosi punti vendita dell’operatore.

Dopo aver completato l’attivazione sarà possibile utilizzare la propria SIM e usufruire dei contenuti previsti dalla tariffa, e dunque: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri; e 100 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

Il costo da sostenere per procedere con il rinnovo mensile dell’offerta WindTre XLarge è di soli 16,99 euro al mese. Non è prevista alcuna spesa aggiuntiva, il gestore infatti blocca automaticamente i servizi a sovrapprezzo; e offre gratuitamente la possibilità di utilizzare alcuni servizi utili come: la navigazione hotspot, la segreteria telefonica; il servizio Ti ho Cercato e l’SMS di ricevuta di ritorno.