Nella giornata dello scorso lunedì 18 gennaio 2021, l’operatore Tim Italia ha lanciato la sua nuova offerta Wonder SIX, a seguito della cancellazione delle offerte precedentemente attivabili, ovvero TIM Wonder One e TIM Wonder Two.

Come le offerte chiuse in commercializzazione, anche la versione Wonder Six ha il primo mese gratuito. Scopriamo insieme il bundle completo.

Tim ha lanciato la Wonder Six a meno di 10 euro al mese

TIM Wonder SIX prevede minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70GB di traffico dati 4G, il tutto al costo mensile di 9.99 euro. Le velocità internet hanno dei limiti di 150Mbps in download e 75Mbps in upload e in roaming in UE sono disponibili 6GB ogni mese.

Questa offerta è attivabile solo per chi effettua la portabilità dai seguenti operatori: Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Digi Mobil, Spusu, Rabona Mobile, 1Mobile, Daily Telecom, WithU (Europe Energy), Green ICN, Intermatica, NTmobile, Noitel, NV Mobile, Optima Mobile, Plintron, BT Enia Mobile, BT Italia Full, Welcome Full.

TIM Wonder SIX è gratuita per il primo mese e non prevede costi d’attivazione. È però previsto il costo della SIM, da pagare in contanti al momento della consegna, che ammonta a 25 euro, di cui 20 euro di traffico e 5 euro di attivazione. Vi ricordo che l’operatore mette a disposizione a tutti gli attuali utenti ho.Mobile l’offerta Jet gPro, anch’essa a meno di 10 euro al mese. Per tutti gli altri dettagli o per scoprire nuove offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.