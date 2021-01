Nelle prossime ore sbarcheranno delle nuove offerte winback dell’operatore Tim Italia, di conseguenza cesseranno di esistere, almeno per il momento, le attivazioni delle offerte Wonder.

Le offerte mobile ricaricabili operator attack online di TIM sono dedicate a diversi target di nuovi clienti che provengono da alcuni determinati altri operatori nazionali di telefonia mobile. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim: ancora pochi giorni per attivare le offerte Wonder

Le quattro attuali offerte sono TIM Wonder One, Tim Jet GPRO, TIM Wonder e TIM Wonder Four. TIM Wonder One prevede ogni mese minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga (50 Giga più 20 Giga) di traffico internet mobile con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload al costo di 7.99 euro al mese. In Roaming UE sono previsti 5 Giga al mese. L’offerta è disponibile online solo se si proviene da iliad, PosteMobile, Spusu, Rabona Mobile, 1Mobile, Daily Telecom, WithU (Europe Energy), Green ICN, Intermatica, Nextus, NTmobile, Noitel, NV Mobile, Optima Mobile e Plintron.

TIM Wonder Two prevede ogni mese minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload al costo di 7.99 euro al mese. In Roaming UE sono previsti 5 Giga al mese. Questa offerta è invece disponibile per gli utenti che provengono da Fastweb, CoopVoce, Tiscali, Digi Mobil, BT Enia Mobile, BT Italia Full e Welcome Full.

Passando invece a TIM Jet GPRO, offre un bundle mensile composto da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 50 Giga di traffico dati al prezzo di 11.99 euro al mese. L’offerta è disponibile solo per i nuovi clienti che richiedono la portabilità da ho. mobile e LycaMobile. In Roaming UE sono previsti 7 Giga al mese. Ultima offerta la Wonder Four che comprende minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga di traffico internet mobile con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload al prezzo di 18.99 euro al mese. In Roaming UE sono previsti 10 Giga al mese.