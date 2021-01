Il lancio del nuovo Samsung Galaxy A52 sembra non essere così lontano. Il colosso dopo aver presentato i suoi nuovi dispositivi, tra i quali la nuova serie di smartphone Samsung Galaxy S21, potrebbe presto procedere con un ulteriore evento di presentazione tramite il quale ci darà modo di conoscere il nuovo smartphone di fascia media.

Samsung Galaxy A52: lo smartphone ha ricevuto la certificazione TENAA!

Lo smartphone Samsung Galaxy A52 potrebbe arrivare prima del previsto e ne dà prova la notizia secondo cui il dispositivo ha già ricevuto la certificazione TENAA. Lo smartphone, che si presenta come successore del già noto Samsung Galaxy A51, quindi, potrebbe essere lanciato dal colosso nel corso delle prossime settimane.

Samsung ci darà modo di conoscere un dispositivo che sarà sicuramente presente in una versione 4G più economica, alimentata da un processore Qualcomm Snapdragon 720G e in una variante 5G con processore Qualcomm Snapdragon 750G.

Quest’ultimo dispositivo è già apparso in alcuni render che ne hanno svelato il design, il quale sembra non presentare particolari variazioni rispetto al Galaxy A51.La parte frontale del Samsung Galaxy A52 si mostra costituita da un pannello AMOLED da 6,5 pollici nel quale si trova un foro centrale in alto dedicato alla fotocamera frontale. La parte posteriore, invece, ospita un modulo fotografico che, anche in questo caso, ha forma rettangolare; e appare di poco più sporgente rispetto alla scocca. I sensori che lo costituiranno continueranno ad essere quattro ma il principale verrà modificato, si avrà infatti un sensore da 64 megapixel.

Il costo con il quale Samsung lancerà il suo smartphone non è ancora trapelato ma nei prossimi giorni, data la possibilità di un lancio imminente, emergerà sicuramente.

