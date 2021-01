Negli ultimi anni sono stati condotti molteplici studi in merito alle radiazioni emesse dagli Smartphone. Sono pericolose oppure no? Secondo quanto accertato pare che queste ultime siano del tutto sicure in quanto di tipo non-ionizzanti. Non c’è infatti nessuna correlazione fra le onde elettromagnetiche emesse dagli Smartphone e la possibilità di contrarre tumori e malattie genetiche.

Ciononostante, però, recenti studi hanno affermato che, alcuni dispositivi in particolare, risultano essere ugualmente pericolosi. Ad ogni Smartphone commercializzato, di fatto, viene assegnato un determinato valore SAR in base alla “percentuale di energia elettromagnetica assorbita teoricamente dal corpo umano” durante il suo utilizzo. Nonostante i top di gamma degli ultimi anni presentino valori nella norma, purtroppo esistono molteplici Smartphone con valori SAR elevati ancora in circolazione. Il pericolo, dunque, è che questi ultimi possano surriscaldare i muscoli con cui sono a contatto, arrecando dei danni molto seri al nostro corpo. Scopriamo quindi di seguito la lista completa dei Device più pericolosi.

Radiazioni Smartphone: ecco quali sono gli Smartphone a rischio