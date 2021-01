Come ben sappiamo lo scorso 27 Dicembre 2020 è iniziata in Italia la campagna vaccinale contro il Covid-19. Grazie all’organizzazione delle varie regioni sono stati raggiunti dei risultati eccezionali in tempi record. Ad oggi, di fatto, sono state somministrate oltre 1 milione di dosi in meno di un mese. Ciononostante, però, sono ancora molteplici i cittadini Italiani a chiedersi quando sarà il proprio turno. Scopriamo quindi di seguito l’intero piano di vaccinazioni suddiviso in 4 macro-fasi.

Fase 1

La fase 1 è prevista per il periodo che va da Dicembre 2020 fino a Marzo 2021. Nel corso di questa prima fase, le dosi si vaccino Pfizer/BioNtech sono destinate esclusivamente alle seguenti categorie:

operatori sanitari e sociosanitari, dipendenti sia di strutture pubbliche che private;

ospiti e i dipendenti delle residenze sanitarie assistenziali.

over 80.

Fase 2

La seconda fase della campagna vaccinale in Italia è prevista da Aprile a Giugno 2021. Nel corso di questo periodo le dosi di vaccino disponibili, presumibilmente anche quelle targate Moderna, saranno somministrate ai seguenti individui:

persone dai 60 ai 79 anni;

persone con immunodeficienza e/o patologie pregresse di ogni fascia di età;

gruppi socio-demografici considerati ad alto rischio di malattia grave e/o morte;

insegnanti e personale scolastico ad alta priorità.

Fase 3

Nel corso della terza fase, prevista nel periodo Luglio – Settembre 2020, è prevista una copertura fino al 50% dell’intera popolazione Italiana. Nel corso di questo periodo le dosi di vaccino saranno destinate a:

personale scolastico rimanente;

lavoratori dei servizi essenziali considerati a rischio;

carceri e luoghi di comunità;

persone con patologie di moderata gravità di ogni fascia d’età.

Fase 4

La quarta fase risulta essere l’ultima fase della campagna di vaccinazioni Italiana. Prevista nel periodo Ottobre – Dicembre 2020, quest’ultima sarà incentrata sulla vaccinazione di tutta la popolazione Italiana non sottoposta al vaccino nelle prime 3 fasi.