A causa della pandemia di Covid-19, il 2020 si è rivelato essere uno dei peggiori anni di sempre per le tasche dei consumatori Italiani. In seguito alle varie chiusure imposte dai DPCM, centinaia di migliaia di cittadini si sono ritrovati da un giorno all’altro senza un lavoro oppure costretti a cessare le proprie attività. Ad oggi, dunque, migliaia di famiglie stanno affrontando con ogni mezzo possibile uno dei periodi più difficili di sempre.

Il 2021, però, si prospetta decisamente migliore. Al fine di ristabilire una situazione economica stabile, di recente il nostro Governo ha introdotto alcuni bonus ed incentivi davvero interessanti. Attraverso questi ultimi, dunque, sarà possibile alleggerire le tasche dei consumatori andando quindi a diminuire, almeno in parte, le spese mensili ricorrenti. Ciononostante, però, c’è ancora un aspetto che grava pesantemente sulle spalle degli Italiani, ovvero la pressione fiscale che, negli ultimi anni, sembrerebbe essere arrivata a livelli estremamente alti. Scopriamo quindi di seguito quali sono le recenti misure adottate.

Condono Fiscale: ecco il maxi provvedimenti adottato

Fra le molteplici proposte presentate negli ultimi mesi, vi è una in particolare che ha ottenuto sin da subito l’approvazione di tutti. Stiamo parlando del Maxi Condono Fiscale il quale, come ben sappiamo, è stato recentemente approvato dall’Agenzia delle Entrate in tempi record. Il motivo per cui il condono è stato prontamente approvato sta nel fatto che, oltre a sostenere economicamente 2 milioni di famiglie, quest’ultimo garantirà uno snellimento importante di tutte le pratiche ormai arenate.

Stando a quanto riportato sui documenti ufficiali, il maxi provvedimento andrà a cancellare in maniera definitiva tutti i debiti, le multe e le Cartelle esattoriali accumulate tra il 2000 ed il 2010, il cui importo totale non superi però i 1000 euro.