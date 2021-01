WindTre ha annunciato che dal 18 gennaio procederà con il blocco tecnico dei servizi VAS. Questi ultimi sono abbonamenti fraudolenti che si attivano senza la volontà del clienti che cliccano erroneamente su banner pubblicitari aggressivi. Molti sono gli operatori che si sono già adoperati per il blocco automatico.

WindTre blocca i servizi VAS per tutti anche per chi è già cliente

“WINDTRE ha informato tutti i suoi Clienti, con apposita campagna SMS e pubblicazione su tre quotidiani nazionali, che dal 18/01/2021 attiverà automaticamente, e in modo gratuito, un blocco tecnico, c.d. barring, su tutte le numerazioni prepagate e postpagate. La prevista data del 18 Gennaio 2021 potrebbe tuttavia dover subire variazioni, in funzione delle indicazioni che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni darà nei prossimi giorni a WINDTRE”. Questa è la nota informativa che l’operatore arancione ha pubblicato sul suo sito ufficiale.

Il blocco sarà attivo anche per tutti quei clienti che hanno sottoscritto un’offerta mobile prima del 17 ottobre 2020. In pratica saranno bloccati tutti quei servizi a pagamento e in abbonamento tranne Televoto, Mobile Ticketing, Carrier Billing e Sms dei servizi bancari.

Occorre però ricordare che WindTre, già all’inizio di dicembre dell’anno scorso, aveva inserito un sistema che prevede l’attivazione dei servizi a sovrapprezzo solo dopo conferma del cliente. Inoltre era attivo il blocco dei servizi VAS per tutti i nuovi clienti che attivavano una sim dal 18 ottobre 2020. Restavano perciò scoperti i già clienti prima di questa data.

Dal 18 gennaio, e per alcuni giorni a venire, tutti i clienti saranno beneficiati dal blocco automatico dei servizi VAS. Per tutti quelli che invece desiderano accedere ai servizi in sovrapprezzo, dovranno procedere con la disattivazione del blocco contattando il servizio clienti. Potranno contattare il servizio clienti al numero 159 oppure inviando una PEC all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it. Altrimenti è possibile farlo recandosi in uno dei negozi WindTre autorizzati.

Tutti coloro che volessero capire meglio cosa sono i servizi VAS e perché sono pericolosi possono informarsi cliccando su questo link.