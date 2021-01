In questa seconda metà di Gennaio ci sono alcune offerte molto vantaggiose per i clienti di TIM. Sulla scia delle precedenti iniziative commerciali, il provider italiano mette sul piatto dei già abbonati Giga internet extra da aggiungere alle soglie già previste con il proprio piano mensile di riferimento.

I tecnici di di TIM continuano quindi a promuovere le cosiddette iniziative xTe Giga illimitati. Grazie a queste particolari offerte, ogni abbonato – anche in base al profilo ed alla ricaricabile – potrà opzionare soglie extra per la navigazione 4G e 4,5G.

TIM, pioggia di Giga per tutti gli utenti: le migliori tariffe extra di Gennaio

La prima promozione per gli abbonati di TIM è la Giga illimitati Black. Il bundle di questa promozione è molto semplice ed essenziale: i clienti riceveranno navigazione internet illimitata ad un costo mensile di 9,99 euro.

In alternativa, una fascia di utenti selezionati direttamente dal gruppo commerciale di TIM potrà anche attivare la tariffa speciale Giga illimitati Green. In questa circostanza, i consumi prevedono sempre internet senza limiti sotto rete 4G e 4,5G per un mese. Il prezzo però è molto più basso e conveniente: solo 1,99 euro.

Per quanto concerne le condizioni ci sono da sottolineare alcuni aspetti. In primo luogo, le particolari offerte per internet si rivolgono agli abbonati che hanno già un piano ricaricabile attivo. In seconda battuta, il costo delle tariffe per internet dovrà essere integrato al costo della propria promozione mensile. Per attivare le offerte sarà necessario verificare la disponibilità nell’area personale dell’app ufficiale TIM.