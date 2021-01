Importanti omaggi ci sono per i clienti di Sky in questo mese importanti omaggi e regali. Gli abbonati più fedeli che nel corso di questi anni non hanno effettuato la richiesta di disdetta dalla pay tv possono beneficiare di tre occasioni. Per accedere ai regali che Sky ha programmato per i suoi clienti è necessario formalizzare l’iscrizione alla piattaforma Extra.

Sky, a Gennaio tre regali in esclusiva per chi è cliente da più anni

La prima grande occasione, la pay tv la riserva a tutti coloro che desiderato la Fibra ottica grazie al provider Sky WiFi. I clienti che hanno un piano per il satellitare potranno aderire alle iniziative per la telefonia fissa con prezzi di grande vantaggio. Per gli abbonati da almeno un anno è previsto un mese gratis per le offerte Fibra ottica, per gli utenti da almeno sei anni sono previsti ben sei mesi a costo zero per la telefonia fissa.

La seconda opportunità è legata al decoder di nuova generazione Sky Q. I clienti più fedeli di Sky, quelli da almeno sei anni, avranno la possibilità di acquistare il dispositivo al prezzo di 29 euro. Previsto quindi uno sconto di ben 70 euro sul listino.

L’ultima offerta è invece legata al nuovo ticket di abbonamento Intrattenimento Plus. I clienti di Sky potranno accedere al pacchetto che garantisce la visione di Netflix e delle sue serie tv e film direttamente a costo zero. Il primo mese del pacchetto sarà disponibile in maniera gratuita per chi ha già i piani attivi per Cinema o Intrattenimento.