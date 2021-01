La serie TV Marvel Moon Knight su Disney + sta diventando costellata di star. Oscar Isaac e May Calamawy sono stati recentemente annunciati per la serie e ora Ethan Hawke si unirà al cast, secondo The Hollywood Reporter. Hawke avrà un ruolo dubbio per il prossimo show.

Ecco quello che sappiamo sull’entrata nel cast dell’attore

L’attore ha ottenuto il ruolo del cattivo principale della serie. Tuttavia, il nome del personaggio che sta interpretando è sconosciuto in questo momento. Mentre i cattivi di Moon Knight vanno dal lavaggio del cervello Crossfire al veterano della guerra del Vietnam Black Spectre, il più grande cattivo dell’eroe è Raul Bushman – l’ex amico di Marc Spector (l’uomo che sarebbe diventato Moon Knight), che ha fatto una follia omicida dopo aver scoperto alcuni oro.

Mentre Moon Knight ha debuttato nel 1975, il personaggio dei Boscimani ha debuttato in Moon Knight # 1 nel 1980. Al momento della stesura di questo articolo, non c’è una chiara indicazione di chi interpreterà Hawke. Isaac interpreterà Spector / Moon Knight, un vigilante in bianco che soffre di personalità multiple e malattie mentali e potrebbe avere una sorta di connessione con gli dei egizi, a seconda di chi sta scrivendo il personaggio.

La serie sta arrivando rapidamente insieme a Mohamed Diab (Crash), Jeremy Slater (Umbrella Academy), Justin Benson (Synchronic) e Aaron Moorhead (Synchronic) annunciati come registi per il prossimo spettacolo. A seconda delle storie da cui traggono questi registi, questa potrebbe essere la cosa più oscura mai uscita dall’MCU.