Disney + presenterà in anteprima il suo primo spettacolo Marvel Cinematic Universe, WandaVision, il 15 gennaio, ma sarà tutt’altro che l’ultimo. Lo studio ha una lunga lista di progetti imminenti in attesa dietro le quinte, anche nel futuro. Uno di questi progetti è il misterioso Moon Knight, un eroe che soffre di disturbi di identità, e gli daranno quindi, una lunga lista di alter ego.

Tutte le news sui nuovi registi

In precedenza era stato annunciato che il progetto sarebbe stato diretto da Mohamed Diab (Crash) e Jeremy Slater (Umbrella Academy), ma due nuovi nomi si sono uniti al team per dirigere gli episodi, secondo The Hollywood Reporter. Gli autori indipendenti Justin Benson e Aaron Moorhead, che hanno scritto e diretto fantascientifici strabilianti come The Endless, Spring e il prossimoSincronico, presteranno le loro abilità a diversi episodi.

Benson e Moorhead sono noti per il loro stile unico, sensibilità inquietante e surreale e forti voci di regia, anche se vale la pena notare che in genere gestiscono anche ogni aspetto della produzione dei propri film, dalla scrittura alla produzione al montaggio. Moon Knight sarà il loro primo credito esclusivamente come registi.

Sempre secondo THR, Moon Knight inizierà le riprese a Budapest a marzo. Al momento non ha una data di rilascio in programma. Dopo la premiere di WandaVision il 15 gennaio, Disney + amplierà la sua lista MCU originale con The Falcon e The Winter Soldier il 19 marzo e Loki a maggio.