Non sempre le applicazioni di sistema preinstallate su smartphone riescono a offrire un’esperienza d’uso veramente completa e per questo motivo oggi vogliamo parlarvi di cinque delle migliori applicazioni Android da utilizzare su smartphone per questo mese.

Alcune delle applicazioni che vi elencheremo sono totalmente gratuite, altre invece offrono la possibilità di acquistare delle versioni Pro per poter sfruttare al massimo tutte le funzionalità. Scopriamo insieme queste 5 applicazioni.

Applicazioni Android: le 5 del mese che vale la pena scaricare

La prima applicazione si chiama Colorize, e si occupa di inserire automaticamente i colori su foto di base in bianco e nero. Può far comodo a tutti coloro che vogliono scannerizzare delle vecchie foto di famiglia e modernizzarle a colori RGB. Colorize ci permette, inoltre, di caricare una foto direttamente dalla memoria del dispositivo e dopo qualche istante, potremmo risalvare la foto modificata o condividerla sui social. L’app comprende una versione base (per 3 giorni) dopodiché occorrerà passare alla pro per personalizzare qualcosa in più sulla foto.

Passiamo poi all’applicazione PhotoRoom, applicazione di base gratuita con possibilità di fare l’upgrade a pagamento, che prende il soggetto in primo piano e rimuove in automatico lo sfondo dal quale si può sostituire o con una foto della nostra galleria oppure con un’immagine selezionata dall’app con varie categorie di scelta. Terza applicazione è è Wallwrap che fornisce sfondi Ultra Hd e anche un semplice strumento per creare sfondi in loop in modo da poterli ripetere automaticamente su base oraria o giornaliera.

Continuiamo la nostra lista con Heynote, che permette di scrivere delle note rapide oppure frasi di testo direttamente sullo sfondo della schermata e/o schermata di blocco. Molto comodo per ricordarsi le cose senza usare promemoria, sveglie o segnalazioni di questo tipo. Applicazione disponibile gratuitamente dal Play Store. Ultima ma sicuramente non per importanza, Olauncher, molto particolare e minimale che ci aiuta ad usare il telefono solo quando strettamente necessario e inoltre permette di trovare qualsiasi opzione o app con pochissimi passaggi. L’applicazione è totalmente gratuita di base ma, volendo è possibile passare alla versione premium per usufruire degli aggiornamenti dettagliati da parte degli sviluppatori.