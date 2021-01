Sconti a più non posso fino al 27 gennaio da Bennet, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di una lunghissima schiera di prodotti a prezzi relativamente ridotti, con i quali si potranno accedere a prestazioni complessivamente interessanti, senza spendere troppo.

La disponibilità del volantino è garantita in ogni singolo punto vendita in Italia, non sul sito ufficiale o altrove, ciò sta a significare che ognuno di noi potrà completare l’acquisto senza alcuna difficoltà, anche se va ricordato che le scorte sono estremamente limitate, di conseguenza potreste dover affrettare la scelta per non restarne tagliati definitivamente fuori.

Iscrivetevi al canale Telegram di TecnoAndroid, vi aspettano codici sconto Amazon gratis e tantissime offerte.

Bennet: queste sono le offerte più inaspettate

Con Bennet gli utenti possono addirittura pensare di acquistare un Apple iPhone 12 di ultima generazione, ricordiamo che infatti è appena stato presentato sul mercato mondiale, ed è già disponibile in versione sbrandizzata ad un prezzo complessivamente interessante, saranno necessari 929 euro.

Dopo aver completato l’acquisto dello smartphone, l’occhio cade direttamente sulle Apple AirPods, le cuffiette true wireless che tutti vorrebbero, oggi finalmente sono raggiungibili a 119 euro.

Coloro che invece vorranno avvicinarsi al mondo Android, potranno decidere di acquistare uno Xiaomi Redmi Note 9 Pro, con una spesa finale corrispondente a 219 euro, sempre con annessa garanzia di 24 mesi.

Naturalmente gli sconti del volantino Bennet proseguono e possono stupire, per questo motivo vi consigliamo l’apertura delle pagine che trovate inserite direttamente nell’articolo, capirete quanti prodotti sono stati distribuiti, e tutti i migliori prezzi di vendita degli stessi.