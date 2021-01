L’operatore semivirtuale di WindTre Very Mobile, ha lanciato una nuova iniziativa molto interessante. L’iniziativa si chiama “Porta un amico in Very“, e questa permette ai clienti dell’operatore di poter invitare i propri amici ad entrare in Very e riuscire ad ottenere fino a 50 euro di ricariche, tutte in omaggio. Invece, per quanto riguarda i nuovi clienti che sfruttano il codice di invito, attivando una SIM ricevono 5 euro di ricarica in omaggio. Andiamo a vedere nel dettaglio come funziona.

Very Mobile: fino a 150 euro di ricarica se porti un amico

L’ufficializzazione della notizia è arrivata sul sito di Very Mobile dal 4 dicembre 2020, con un banner nella home page e una sezione dedicata che spiega nel dettaglio le modalità di partecipazione. Il regolamento, tuttavia, sottolinea che l’iniziativa è valida dal 1° dicembre 2020 e lo sarà fino al 31 gennaio 2021, a meno di eventuali proroghe.

Per incominciare, bisognerà aggiornare l’app per dispositivi di Very Mobile. In tal caso, è già aggiornata al 2 dicembre 2020 l’app per i device Android sul Google Play Store, che con la versione 1.11.0 ha introdotto la nuova sezione dedicata all’iniziativa stessa.

Allo stato attuale, invece, pare che non sia ancora aggiornata l’app scaricabile da Huawei App Gallery, per i dispositivi Android di Huawei senza servizi Google, ma anche per i dispositivi iOS su App Store.

Tuttavia, la novità dovrebbe arrivare a breve su Apple. Nella versione aggiornata dell’app è dunque presente il banner “porta un amico in Very” che consentirà di poter accedere alla sezione dedicata dove è possibile invitare i propri amici. Per ulteriori info, consulta il sito ufficiale dell’operatore di WindTre.