Con Trony non si scherza, infatti la sua ultima campagna promozionale, sebbene risulti essere attiva solo ed esclusivamente presso determinati punti vendita, è una delle migliori in circolazione, sia in termini di prezzi, che di qualità dei prodotti effettivamente proposti al pubblico.

Di base l’accesso, come è intuibile da quanto appena scritto, risulta essere possibile solo presso i negozi fisici (non online sul sito ufficiale), dislocati presso Affi, o le regioni Trentino-Alto Adige, Lombardia, Toscana e Piemonte, per prodotti completamente sbrandizzati, ed accoppiati con una garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi. La validità del volantino Trony, ad ogni modo, è fissata fino al 27 gennaio, salvo un esaurimento anticipato delle scorte.

Trony: promozioni e prezzi bassi per tutti

Alla base della campagna troviamo un insieme di sconti applicati direttamente sui prodotti del marchio Samsung, di conseguenza sarà possibile mettere le mani direttamente sui vari Galaxy S20+, in vendita a 699 euro, passando anche per Galaxy S20 FE, disponibile con una spesa complessiva di 569 euro, oppure anche un Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, il cui prezzo scende di poco sotto i 1000 euro.

Per gli utenti che invece sono alla ricerca di un dispositivo estremamente economico, il consiglio è di puntare direttamente verso soluzioni del calibro di Oppo A5 2020, Motorola E6 Play, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo Reno 4Z o anche un LG K42, il cui prezzo non andrà comunque oltre i 300 euro di listino.