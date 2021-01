Ora che Ubisoft + è ufficialmente disponibile in versione beta per gli utenti di Google Stadia, puoi ottenere un ampio accesso ad un elenco di titoli Ubisoft che puoi giocare a tuo piacimento su qualsiasi dispositivo che supporti Stadia. Dagli ultimi giochi di Assassin’s Creed e Watch Dogs a Far Cry, sono inclusi molti dei migliori giochi Ubisoft.

Non è richiesto un abbonamento a Stadia Pro. La registrazione e il collegamento dei tuoi account è semplice e puó essere fatto in pochi passi. Il bello di Stadia è che non sei vincolato a un singolo dispositivo per goderti i tuoi giochi. Che tu sia a casa, lontano da casa in viaggio o semplicemente non al computer, Stadia può essere utilizzato sempre.

Stadia permette ora il collegamento con Ubisoft+

Dalla TV, dal computer e dallo smartphone hai sempre accesso all’intera libreria senza dover scaricare un gioco o installare un aggiornamento. Con Ubisoft + come opzione, quella libreria di giochi diventerà sempre più grande.

Prima di tutto, assicurati di avere un abbonamento Ubisoft + attivo. L’abbonamento ti garantirà anche l’accesso a una libreria ancora più ampia di titoli disponibili su PC. Una volta che è tutto impostato, puoi iniziare a collegare tutto. Per farlo vai sul sito web di Stadia ed apri le impostazioni. Dovresti vedere Ubisoft + nell’elenco in fondo il quale, cliccandoci, ti porterá alla pagina di collegamento dell’account.

Cliccare su Collega account. Se hai effettuato l’accesso sia a Ubisoft che a Stadia con un abbonamento Ubisoft + attivo, dovrebbero collegarsi automaticamente. Ora potrai vedere tutti i giochi di Ubisoft + all’interno dell’elenco e potrai giocarci immediatamente, senza download patch o aggiornamenti.

I giochi disponibili tramite Ubisoft + sono:

Assassin’s Creed Odyssey: Ultimate Edition, Assassin’s Creed Origins: Gold Edition, Assassin’s Creed Syndicate: Gold Edition, Assassin’s Creed Valhalla: Ultimate Edition

The Crew: Ultimate Edition

The Division: Gold Edition, The Division 2: Ultimate Edition

Far Cry 4: Gold Edition, Far Cry 5: Gold Edition, Far Cry New Dawn: Deluxe Edition, Far Cry Primal: Digital Apex Edition

Ghost Recon Breakpoint: Ultimate Edition, Ghost Recon Wildlands

Ci sono anche elenchi disponibili sul sito web di Stadia e sul sito web di Ubisoft +. Poiché questo servizio è tecnicamente in beta, dovresti aspettarti aggiornamenti nel tempo e più giochi aggiunti gradualmente, oltre a nuovi DLC per i giochi già nella raccolta.