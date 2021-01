Con il lancio della nuova serie di smartphone Samsung Galaxy S21, il colosso ha dato il via una nuova tendenza che prende le mosse da quanto recentemente attuato da Apple con il lancio dei suoi iPhone 12. Le confezioni dei nuovi dispositivi di entrambi i colossi hanno infatti subito delle modifiche non del tutto apprezzate dagli utenti poiché legate alla scelta di eliminare il caricabatteria e gli auricolari. La novità, ha già annunciato Samsung, non si limiterà a caratterizzare gli ultimi smartphone arrivati e sarà riproposta anche in futuro.

Samsung eliminerà caricabatteria e auricolari anche dai prossimi smartphone in arrivo!

A confermare l’assenza di caricabatteria e auricolari anche dalle confezioni degli smartphone che arriveranno in futuro è proprio Samsung. L’azienda ha infatti affermato di voler rimuovere accessori che, date le nuove abitudini degli utenti soliti “riciclare” caricabatteria e cuffie dai precedenti acquisti, si dimostrano superflui.

Una scelta, quella compiuta dal colosso, che palesa l’intenzione di mettere in atto una politica aziendale più incline al rispetto dell’ambiente ma che fa sorridere al ricordo del tweet recentemente eliminato con il quale, senza perder tempo, derideva Apple per l’eliminazione degli stessi accessori dalla confezione di iPhone 12.

A prescindere dagli scontri tra colossi e dall’insoddisfazione che la nuova tendenza potrebbe suscitare negli utenti, una novità già confermata da Samsung risolleva senza alcun dubbio gli animi. I prossimi dispositivi Samsung, seppur privi di accessori in confezione, accoglieranno il supporto alla S Pen! La serie Galaxy Note e il Samsung Galaxy S21 Ultra non saranno quindi gli unici smartphone a consentire l’utilizzo dello stilo tanto apprezzato.