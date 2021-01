Per celebrare i 10 anni di Ninjago, LEGO ha deciso di lanciare il set più grande mai prodotto per la serie. In effetti, si colloca tra i più grandi set LEGO in generale, essendo composto di ben 5.685 pezzi. Si chiama Ninjago City Gardens e se sei un fan della serie non puoi assolutamente non averlo!

Il set LEGO Ninjago City Gardens da 5685 pezzi è ora disponibile

Il set dei Ninjago City Gardens è ora disponibile per il preordine in accesso anticipato VIP sul sito ufficiale della LEGO al prezzo di 299,99 euro. Se non sei un membro LEGO VIP, puoi registrarti qui gratuitamente, in questo modo non dovrai aspettare che il set diventi disponibile al pubblico il 1° febbraio. Già che ci sei, potresti voler anche controllare la sezione della promozione LEGO per vedere quali omaggi riceverai con il tuo acquisto.

Il set di Ninjago City Gardens comprende cinque livelli, “tra cui una gelateria (Rilassati con una delizia al “Mondo del gelato”), la casa dei noodle di Chen, la sala di controllo ninja (padroneggia l’arte dello Spinjitzu e difendi la città) e un museo che celebra la ricca storia dei ninja (vetrine e ritratti ti permettono di rivisitare le leggende)”. Include anche 19 minifigure, tra cui Young Lloyd, Kai, Zane, Urban Cole, Urban Jay, Urban Nya, Misako, Ronin, Hai, Cece, Mei e Tito. C’è anche un’edizione speciale minifigure d’oro Wu Legacy che commemora il decimo anniversario di Ninjago.

Sappi che il set City Gardens non è l’unica nuova aggiunta alla linea Ninjago. Puoi acquistare la linea 2021 Ninjago di LEGO proprio qui.