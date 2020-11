Lego Group ha quest’oggi annunciato una nuova interessantissima gamma di set e personaggi, atti ad arricchire l’esperienza degli utenti con Lego Super Mario. Tra questi spicca sicuramente Costruisci la tua avventura, una vera e propria cassetti degli attrezzi, tramite la quale i bambini potranno personalizzare a piacimento la costruzione dell’ambiente di gioco, riuscendo a scoprire tantissimi modi per guadagnare monete.

Nel Maker Pack, viene inoltre integrata la Customisation Machine, una “macchina” che permetterà di modificare il modo in cui Lego Mario reagirà ad alcuni Special Bricks, riuscendo a garantire una personalizzazione di gioco senza precedenti, ricca di sorprese e di innovazioni. Sempre all’interno del suddetto, si trova anche il tubo di partenza, il cui obiettivo è di modificare le regole del gioco, gli utenti dovranno raggiungere il palo della porta nel minor tempo possibile, avendo però la possibilità di fruire di un maggior numero di ricompense. Tutto il Macker Pack è composto da ben 366 pezzi, un set unico nel suo genere.

Lego Group e Nintendo: splendido ‘aggiornamento’ per Lego Mario

Naturalmente quanto scritto identifica solamente uno dei tanti set presentati oggi, quali sono Incontro nella giungla di Categnaccio, la sfida rompicapo della Pianta Piranha e similari.

Tutto questo senza dimenticarsi dell’introduzione di 2 nuovi pack di personaggi, dotati anch’essi di un action tag leggibile da Lego Mario per i propri fan. Per rendere l’esperienza ancora più brillante e piacevole, gli utenti potranno fare scivolare Lego Mario sulla pancia (come Mario Pinguino) o farlo girare come Mario Tanuki.

Le novità, come avete potuto capire, sono davvero tantissime, ora non resta che iniziare a giocare.