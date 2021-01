Le occasioni da Esselunga non finiscono mai, a conti fatti gli utenti si ritrovano a poter approfittare di occasioni che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere, poiché presentano prezzi fortemente più bassi del normale, applicati prima di tutto sulla tecnologia generale.

Le nuove offerte del volantino Esselunga sono disponibili per tutti nei vari punti vendita dislocati per il territorio nazionale italiano, senza vincoli o limitazioni particolari sulle possibilità di acquisto. Le scorte purtroppo sono estremamente limitate, di conseguenza potrebbero terminare prima del previsto, nel momento in cui deciderete di recarvi personalmente nel punto vendita stesso.

Gli interessati ai migliori codici sconto Amazon, possono fare affidamento direttamente sul nostro canale Telegram ufficiale.

Esselunga: nuove offerte con prezzi molto più bassi

Con Esselunga gli utenti possono riuscire ad accedere ad un prodotto di buona qualità generale, quale è appunto l’Oppo A72, spendendo cifre che non vanno oltre i 169 euro, soluzione più che abbordabile per la versione con 128GB di memoria effettivamente integrata, nonché con la solita garanzia della durata complessiva di 24 mesi.

Se non conoscete il prodotto, ricordiamo avere un display da 6.5 pollici dotato di risoluzione FullHD+, affiancato da 4GB di RAM, da 4 fotocamere presenti nella parte posteriore (di cui la principale è da 48 megapixel), affiancate da una batteria che promette faville, da ben 5000mAh complessivi.

L’acquisto, come specificato in precedenza, può essere completato in esclusiva assoluta nei punti vendita in Italia, l’utente non potrà in nessun modo accedervi dal sito ufficiale o da altre parti del territorio nazionale, sebbene entro la data effettiva di scadenza.