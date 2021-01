DOOGEE ha annunciato il nuovo smartphone della serie 88: DOOGEE S88 Plus, una versione aggiornata e migliorata del già solido e affidabile rugged. Con il suo design audace, questo smartphone presenta dei miglioramenti rispetto al modello precedente in almeno quattro aree.

Impressionante fotocamera principale Samsung® AI da 48 MP

DOOGEE S88 Plus presenta una straordinaria fotocamera principale Samsung® AI da 48 MP per catturare foto e video di alta qualità e ricchi di dettagli.

RAM da 8 GB aumenta la capacità di elaborazione

DOOGEE S88 Plus supera il modello Pro anche dal punto di vista delle prestazioni, grazie ai 2 GB di RAM aggiuntivi. Con i suoi 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna, questo smartphone garantisce prestazioni fluide e veloci.

Copertura più ampia

Puoi non avere più timore di restare senza copertura e Internet mentre sei in viaggio. DOOGEE S88 Plus offre il supporto per le bande di frequenza globali (4G FDD: 1/3/7/8/20) (3G WCDMA: 1/2/4/5/8)(2G GSM: 2/3/5/8) (banda base LTE: B1 / 3/7/8/20).

Funzionalità migliorata con il sensore del giroscopio

Rispetto al modello Pro, DOOGEE S88 Plus è dotato di un nuovo sensore giroscopio.

Altre specifiche chiave di DOOGEE S88 Plus includono uno splendido schermo Waterdrop da 6,3 pollici con risoluzione FHD+, il potente processore Mediatek Helio P70, una gigantesca batteria da 10.000 mAh, sistema operativo Android 10.0, ricarica wireless da 10 W, ricarica inversa da 5 W e NFC con supporto Google Pay.

E’ poi presente sul lato un sensore di impronte digitali che funge anche da pulsante completamente personalizzabile. L’S88 Plus ha ottenuto le certificazioni MIL-STD-810G e IP68 / IP69K. Che tu sia un avventuriero, uno scienziato, un operaio edile o un ingegnere, il resistente DOOGEE soddisfa tutte le tue esigenze. Dotato di funzioni come bussola, fonometro, misuratore altezza, lente d’ingrandimento, goniometro e molto altro, è lo smartphone ideale per essere utilizzato in ambienti difficili come i cantieri. Lo smartphone sarà disponibile il 25 gennaio su AliExpress al prezzo di $ 299,98. E’ anche attivo un giveaway che offre a tutti gli utenti la possibilità di vincere uno smartphone.