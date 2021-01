Il ROG Phone 3, proprio come il ROG Phone II, ha una capacità della batteria di 6000 mAh. Ora, una perdita ha rivelato che ASUS porterá ancora una volta la stessa capacitá della batteria di 6000 mAh nel suo ROG Phone 4.

Solo pochi smartphone di punta hanno una capacità della batteria di 5000 mAh, quindi 6000 mAh è più che sufficiente per il ROG Phone 4. Visto che la capacità della batteria è rimasta invariata per tre generazioni, ASUS ha deciso di optare per una ricarica più rapida come modo per distinguere le diverse generazioni di smartphone.

ASUS ROG Phone 4 vanterá la ricarica rapida da 65 W

Secondo Digital Chat Station, il ROG Phone 4 supporterà la ricarica rapida (cablata) da 60 W o 65 W. Ciò dovrebbe consentire agli utenti di ricaricare la batteria a doppia cella da 6000 mAh più velocemente rispetto al suo predecessore, il ROG Phone 3. Quest’ultimo supportava solo la ricarica cablata da 30 W.

Rispetto ad altri smartphone da gaming che saranno rilasciati quest’anno, come il Black Shark 4 ed il Red Magic 6, la ricarica rapida da 60 W / 65 W di ROG 4 è molto più lenta della ricarica cablata rapida da 120 W. Tuttavia, la sua capacità della batteria è significativamente superiore alla loro che è di soli 4500 mAh.

Il ROG Phone 4 dovrebbe supportare anche la ricarica cablata inversa, Quick Charge 4 e Power Delivery. Lo smartphone dovrebbe arrivare in questo trimestre, almeno quattro mesi prima del ROG Phone 3. Proprio come altri smartphone di punta, il ROG Phone 4 avrà un processore Snapdragon 888 sotto il cofano e il supporto per 5G. Il suo display AMOLED dovrebbe anche avere una frequenza di aggiornamento di 144 Hz o superiore e dovrebbe eseguire Android 11.