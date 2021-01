Android e il clamoroso regalo: solo oggi 9 app a pagamento sul Play Store

Sarebbe estremamente difficile trovare una piattaforma più popolata di Android qualora ce ne fossero altre oltre al solo iOS di Apple. La corsa è infatti a due tra queste creazioni che da sempre si danno battaglia, ottenendo però gran parte del pubblico con caratteristiche diverse.

Chi sceglie Android sa di far parte di un gruppo di utenti davvero enorme: si parla di oltre 2 miliardi in giro per il mondo. Basti pensare che anche Windows appartenente a Microsoft è stato superato, e stiamo parlando di un sistema operativo fisso. In questo momento poi si può tranquillamente affermare che Android ha risolto tutti i suoi problemi del passato, tra i quali c’era anche quello della stabilità. Passando poi ai vantaggi non si può non parlare della grande versatilità che concede la piattaforma del robottino verde, la quale risulta estremamente incline alla personalizzazione. Basta infatti recarsi sul Play Store e scaricare varie app disponibili tra pacchetti icone e temi differenti da quelli pre-installati. Proprio sul noto market poi sono disponibili oggi dei titoli a pagamento in maniera gratuita, i quali scadranno tra poco.

Per avere le migliori offerte anche da parte di Amazon vi consigliamo il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: sul Play Store potete trovare app e giochi a pagamento gratis ma solo per oggi

La lista che potete trovare direttamente in basso racchiude dei titoli a pagamento che solo per questa giornata saranno gratuiti. Correte subito a scaricarli.