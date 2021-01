Android offre gratis solo oggi 10 app a pagamento gratis sul Play Store

Se prima qualcuno non amava parlare del mondo Android né tantomeno di avere uno smartphone con a bordo proprio il celebre robottino verde, adesso è tutto differente. Infatti più volte è capitato che questo colosso sia stato criticato per via di alcune mancanze poi ampiamente colmate col tempo. Ora come ora si tratta della piattaforma migliore in assoluto per quanto concerne i sistemi operativi mobili mondiali, i quali infatti contano pochissimi contendenti.

Android riesce a vincere grazie a tante opportunità concessi al suo pubblico, le quali vedono innanzitutto una grande versatilità. Personalizzare infatti lo smartphone in questo caso è molto semplice vista la presenza impressionante di contenuti all’interno del Play Store. È proprio questo lo spazio dedicato al download di contenuti, che siano questi gratuiti o totalmente a pagamento. È capitato in più occasioni poi che sono venuti fuori i saldi, i quali hanno messo a disposizione giochi e applicazioni a pagamento in maniera gratuita. Oggi infatti sembra essere la giornata giusta per usufruire di questi sconti.

Android, solo per oggi questi titoli a pagamento risultano gratuiti per tutti

Non è la prima volta che ci ritroviamo a stilare un elenco completo con tutti i titoli del giorno che Android decide di offrire gratis sul suo Play Store. Ecco la lista al completo: