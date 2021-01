Continuano le grandi offerte di WindTre in questi primi giorni del 2021. Il nuovo anno dell’operatore arancione si apre nell’insegna della continuità con le precedenti settimane. Negli store ufficiali del gruppo, quindi, tutti coloro che sono interessati ad attivare una nuova SIM potranno attivare la ricaricabile WindTre Star+.

WindTre e la sfida ad Iliad: la migliore tariffa con 100 Giga

La WindTre Star+ si conferma la migliore offerta del provider. Il pacchetto dei consumi previsto con questa ricaricabile prevede consumi senza limiti per le telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia con SMS da inviare a chiunque. Gli abbonati avranno poi 100 Giga per la navigazione internet con reti 4G. Il costo di rinnovo ogni trenta giorni è fissato su quota 7,99 euro.

Così come per altre ricaricabili low cost di WindTre, anche questa tariffa per l’attivazione necessità della portabilità del numero da altro operatore. In base alle condizioni commerciali di WindTre Star+, quindi, solo i clienti di altri gestori (TIM, Vodafone, Iliad o altri) potranno accedere alla tariffa. Nella fascia di pubblico degli utenti idonei ci sono anche gli ex abbonati di WindTre che intendono rientrare con una nuova SIM. Per l’attivazione dell’offerta è necessario recarsi in uno store ufficiale del gruppo in Italia.

L’obiettivo di WindTre con questa particolare tariffa è quello di offrire al pubblico una seria e valida alternativa ad Iliad. La promozione Star+, al netto di un prezzo speculare, garantisce ai clienti soglie di consumo maggiori specialmente per internet: il confronto diretto con la Giga 70 di Iliad prevede 100 Giga contro 70.