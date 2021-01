Continuano le tariffe di solidarietà digitale di TIM, Vodafone e WindTre. Anche nel 2021, i tre principali provider di telefonia assicurano importanti offerte agli abbonati, in concomitanza con la perdurante emergenza sanitaria. Particolare vantaggi gli operatori hanno riservato alla fascia di utenti più giovani.

TIM, Vodafone e WindTre vogliano favorire la connessione degli studenti che, in gran parte, anche in questo mese di Gennaio dovranno fare a meno delle lezioni a distanza, sia a scuola che all’università. Per questa ragione, proprio gli studenti potranno beneficiare di connessione illimitata per le principali app di didattica online.

TIM, Vodafone e WindTre: la nuova tariffa di solidarietà per gli studenti italiani

Questa genere di iniziativa è stata fortemente voluta anche dal Ministero dell’Istruzione per ottemperare alle difficoltà strategiche per la connessione di alcuni studenti. La promozione di TIM, Vodafone e WindTre è molto basilare: la navigazione internet sulle piattaforme di didattica a distanza non prevede consumi. Gli utenti quindi non andranno a consumare il traffico dati della loro ricaricabile o abbonamento di riferimento.

Le app che rientrano in questa particolare iniziativa sono quelle più popolari. La lista è formata da importanti software, tra cui Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Microsoft Office.

Oltre a questa offerta per la didattica online, TIM, Vodafone e WindTre – sempre in collaborazione con il Governo – hanno un’altra misura a sostegno delle famiglie italiane. Tanti cittadini potranno infatti richiedere il “Bonus internet” da 500 euro per l’attivazione di offerte con internet in Fibra ottica e con la dotazione gratuita di un tablet.