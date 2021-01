Circa un paio di mesi fa, vi avevamo parlato di un presunto nuovo tablet in arrivo appartenente alla famiglia Galaxy M di casa Samsung. Tuttavia, nel corso delle ultime ore, è arrivata la conferma da parte dell’ente FCC che si tratterà di un phablet, ovvero il prossimo Samsung Galaxy M62.

Samsung Galaxy M62: secondo la certificazione FCC sarà un phablet con una grande batteria

Se ne parla da un po’ di tempo di questo nuovo device della serie Galaxy M, ma ora cominciamo ad avere maggiori informazioni. In particolare, è da poco arrivata ufficialmente la certificazione dell’ente FCC del prossimo Samsung Galaxy M62. Il terminale registrato sulla certificazione è lo stesso avvistato un paio di mesi fa su un report del portale 91mobiles. Il numero di modello è sempre SM-625F.

Sembra quindi confermato che questo nuovo device non sarà un tablet ma uno smartphone dalle grosse dimensioni e con una batteria davvero sorprendente. Quest’ultima, secondo quanto riportato dal sito, avrà una capienza di ben 7000 mAh, e questo renderà il terminale il secondo smartphone di casa Samsung ad averla. Oltre a questo, non mancherà una porta di ricarica USB Type C e sarà inoltre presente il supporto alla ricarica da 25W, in modo da ricaricare la batteria in poco tempo.

L’ente FCC purtroppo non ha rivelato ulteriori dettagli tecnici. Nonostante questo, secondo alcuni precedenti rumors possiamo aspettarci la presenza del software Android 11, 6 GB di memoria RAM e il SoC Exynos 9825. Staremo a vedere se saranno effettivamente queste le specifiche tecniche del nuovo phablet di casa Samsung.