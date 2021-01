Con la Mobile Mania, MediaWorld cerca di porre un freno all’escalation di offerte speciali e di prezzi sempre più alti, proponendo in cambio una soluzione estremamente economica, anche applicata su prodotti di uguale importanza e qualità generale.

Il volantino discusso nell’articolo risulta essere disponibile in ogni negozio sul territorio nazionale, solamente nella giornata odierna, del 17 gennaio 2021, nonché ufficialmente anche sul sito, con possibilità di sfruttare l’e-commerce aziendale. Il cliente interessato all’acquisto da casa potrà approfittare della spedizione a domicilio, a patto comunque che sia disposto a pagare le spese per la consegna, sempre da aggiungere al prezzo mostrato a schermo. E’ presente, come al solito, il finanziamento a Tasso Zero, o meglio la rateizzazione senza interessi con addebito diretto sul conto corrente bancario.

I codici sconto Amazon sono gratis e vi aspettano sul nostro canale Telegram, li trovate subito a questo indirizzo.

MediaWorld: con la Mobile Mania non si scherza, i prezzi ai minimi

Con la Mobile Mania di MediaWorld non si scherza assolutamente, sono previsti prezzi sempre più bassi, con sconti applicati anche a prodotti di alta qualità, quale è ad esempio il Samsung Galaxy S20+ di ultima generazione. Il terminale, sebbene sia appena stato presentato al pubblico il Galaxy S21, potrà essere acquistato dagli utenti a 750 euro, nella versione completamente sbrandizzata.

In alternativa è possibile puntare verso soluzioni complessivamente più economiche, quali sono ad esempio Samsung Galaxy A53, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo Reno 4Z, Oppo A53, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Mi 10T Lite o simili, con prezzi che non superano i 400 euro previsti.

I dettagli del volantino MediaWorld sono disponibili direttamente sul sito ufficiale.