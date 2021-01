Il volantino Trony reso disponibile in questo momento lo possiamo quasi definire da primato, poiché concerne al proprio interno un buonissimo numero di offerte e di sconti speciali, grazie ai quali gli utenti si ritrovano a poter risparmiare sui vari acquisti effettuati.

La limitazione più grande dell’intera campagna promozionale riguarda sicuramente la disponibilità sul territorio, è bene ricordare infatti che a differenza di altre soluzioni, in questo caso l’accesso sarà riservato nei punti vendita dislocati in Toscana, Trentino-Alto Adige, Piemonte, Lombardia e Affi, con acquisti entro e non oltre il 27 gennaio 2021.

Trony: ecco le offerte che tutti vogliono cogliere al volo

Con Trony gli utenti possono acquistare risparmiando moltissimo, anche ad esempio approfittando dei Samsung Galaxy di ultima generazione, quali sono ad esempio Galaxy S20 FE, proposto a 569 euro, oppure Galaxy S20 Ultra 5G a 999 euro, per passare poi attraverso un Galaxy S20+ da 699 euro di listino.

Non mancano soluzioni Android più economiche, ed ugualmente interessanti, quali sono Oppo A5 2020, Oppo Reno 4Z, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Motorola E6 Play, LG K42/K22 o Xiaomi Redmi Note 9 Pro, in ogni caso in vendita ad un prezzo che non andrà oltre i 300 euro (per versione sempre no brand).

Il volantino Trony riesce ad ogni modo a proporre forti sconti anche su prodotti di categorie merceologiche completamente differenti, per questo motivo non potete limitarvi al nostro piccolo elenco, ma dovete approfondire la conoscenza della campagna aprendo subito le pagine che trovate qui sotto.