Expert riesce ancora una volta a rendere felici gli utenti con il lancio del volantino che tutti si aspettavano di vedere, il giusto compromesso tra prezzi bassi e sconti di assoluto livello, con i quali sarà veramente possibile pensare di risparmiare al massimo.

La campagna promozionale, a differenza di quanto sta accadendo nello stesso periodo da Trony, risulta essere attiva sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale, ciò sta a significare che l’acquisto potrà essere completato anche dal divano di casa propria, ricevendo la merce al proprio domicilio a pagamento (salvo che in casi estremi). Per coloro che fossero interessati ad una rateizzazione, segnaliamo comunque la presenza del Tasso Zero, da versare comodamente in rate fisse senza interessi.

Per i codici sconto Amazon abbiamo realizzato un apposito canale Telegram, lo trovate indicato direttamente a questo link speciale.

Expert fa sognare tutti: il nuovo volantino è un insieme di grandi sconti

L’intenzione di Expert è di cercare di avvicinare il più possibile gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, per questo motivo ha deciso di partire direttamente dalla fascia alta del mercato, proponendo al pubblico la possibilità di acquistare l’ultimo Apple iPhone 11 Pro ad un prezzo scontato. Al giorno d’oggi, infatti, la versione con 64GB di memoria integrata potrà essere acquistata a 949 euro, naturalmente anche no brand.

Volendo virare verso il mondo Android, il consiglio è di optare subito per lo Xiaomi Mi 10T Pro, un’ottima alternativa con ampissimo display IPS LCD, ma sopratutto con processore Qualcomm Snapdragon 865, questo ad un prezzo che non va oltre i 549 euro.

Le alternative proposte dal volantino Expert le trovate comunque nelle pagine che abbiamo inserito nell’articolo.