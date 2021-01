DAZN: tutti i match della domenica tra Serie A e calcio europeo

Anche questa domenica riserva agli utenti DAZN uno spettacolo in esclusiva con alcuni match in programma nella scaletta. Ovviamente si tratta di partite di calcio di alto livello, le quali riguarderanno alcuni dei principali campionati europei.

La Serie A è sempre in prima linea con le sue solite 2 partite, le quali vedranno fronteggiarsi squadre dall’alto potenziale. Ricordiamo agli utenti che per sottoscrivere un abbonamento DAZN, basta recarsi sul sito ufficiale dell’azienda dove sarà possibile trovare tutte le indicazioni. L’abbonamento costa solo 9,99 euro al mese con la possibilità di disdire quando si desidera evitando il rinnovo automatico. Ovviamente saranno poi disponibili tanti altri eventi riguardanti varie altre categorie di sport. DAZN si presta infatti a qualsiasi disciplina mettendo in cima la soddisfazione dell’utente.

Inoltre negli anni svariati problemi sono stati risolti, come quelli in relazione alla connessione, la quale ormai risulta impeccabile. Basta avere una rete internet da pochi mega in download per guardare una partita senza interruzioni. Il fenomeno del live streaming dunque non fa altro che crescere e lascia grandi margini di miglioramento per il futuro. Ovviamente il tutto si baserà anche sulla crescita delle infrastrutture, soprattutto per quanto concerne il piano internet. Nel frattempo in basso trovate l’elenco.

DAZN: ecco tutte le partite che gli utenti potranno vedere oggi in esclusiva nazionale