Purtroppo, secondo quanto riportato recentemente, anche nel 2020 ci sono diverse problematiche per quanto riguarda le automobili. Infatti, a quanto pare, due aziende giapponesi, nella fattispecie Honda e Toyota, le quali nel mercato sono estremamente importanti, hanno presentato dei difetti al quanto gravi su alcuni veicoli. I suddetti erano legati a motore, batteria ed soprattutto airbag, che avrebbero potuto causare guasti all’auto ancora più gravi e non solo, potevano anche mettere a rischio l’incolumità del conducente e chi viaggia con lui.

Automobili difettose di Honda e Toyota: ecco i modelli interessati

Andando a vedere la situazione nel dettaglio, iniziando a parlare di Toyota, vediamo che il problema consiste principalmente in un’interferenza elettrica nel sensore degli urti che porta l’esplosione dell’airbag. Questo guasto è significativo, poiché potrebbe portare l’airbag a non esplodere nel momento del bisogno. I modelli che hanno questo problema sono:

Corolla : vendute dal 2011 al 2019

: vendute dal 2011 al 2019 Matrix : vendute invece dal 2011 al 2013

: vendute invece dal 2011 al 2013 Avalon: presenti sul mercato dal 2012 al 2018

L’azienda, fortunatamente, pare che stia risolvendo il problema con l’installazione di un filtro anti-interferenza.

Sempre un problema all’airbag anche per Honda, solo che in questo caso è leggermente differente. L’airbag, di fatto, esplode all’improvviso a causa di una problematica nella pressione dello scompartimento in cui è contenuto. Il problema diventa molto grave, soprattutto nel momento in cui l’esplosione porta all’eiezione di schegge pericolose, oltre ad altri problemi legati alla guida. I veicoli che hanno questa problematica sono: