WindTre Go 50 Fire Plus Limited Edition è il nome della nuova tariffa winback proposta via SMS ad alcuni ex clienti. Il gestore attraverso la sua offerta particolarmente conveniente mira ad attirare l’attenzione dei clienti persi così da convincerli a procedere nuovamente con il trasferimento del numero dal loro attuale operatore.

Torna in WindTre: gli ex clienti possono attivare l’offerta Go 50 Fire in versione Limited Edition a soli 6,99 euro al mese!

L’offerta WindTre Go 50 Fire Plus nella nuova versione Limited Edition è proposta via SMS ad alcuni ex clienti, i quali possono acquistare la SIM e attivarla senza sostenere spese iniziali; e andando incontro esclusivamente al costo di rinnovo pari a soli 6,99 euro al mese.

L’offerta permette di ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati.

Gli ex clienti hanno tempo fino al 18 gennaio 2021 per procedere con l’acquisto della nuova SIM WindTre e il trasferimento del numero dal precedente operatore, salvo ulteriori proroghe da parte del gestore WindTre. Gli utenti selezionati tramite SMS possono richiedere l’offerta recandosi in uno dei punti vendita del gestore. E’ bene ricordare, però, che soltanto coloro che ricevono la comunicazione hanno la possibilità di procedere con la richiesta.

Gli utenti che pur non ricevendo l’SMS da parte del gestore vorrebbero effettuare il trasferimento del numero hanno l’opportunità di recarsi ugualmente in uno dei negozi WindTre e verificare la disponibilità di offerte operator attack o scegliere tra le tariffe offerte dal gestore tramite il suo sito ufficiale.