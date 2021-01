Vodafone, un po’ come tutte le agenzie telefoniche, vive da molti anni una competizione totale e assoluta per accaparrarsi il maggior numero di clienti possibile, ovviamente per competere le armi sono sempre e comunque le offerte, le classiche formule Dati+Voce+SMS, il cui prezzo deve sempre risultare accattivante.

In questo inizio 2021 l’operatore vestito di Rosso sembrerebbe fare davvero sul serio, dal momento che ha annunciato un pool di offerte pensato per stravincere sul mercato e magare conquistare la fascia di utenti persa dalla sua succursale in viola, ho. Mobile, a seguito dell’hackeraggio subito dai suoi server informatici che ha portato alla distribuzione di tantissimi dati legati ai propri utenti.

Ecco le offerte per conquistare i clienti

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche verso l’estero;

50 Giga di internet dati in rete 4G LTE;

Costo da corrispondere: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti provenienti da Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad.

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche verso l’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G LTE;

Costo da corrispondere: 9,99 euro mensilmente.

Offerta dedicata a chi passa Vodafone da Iliad o MVNO, fatta eccezione però di Tiscali, Kena Mobile e Lyca che sono escluse.

Vodafone Special Minuti 50 Giga