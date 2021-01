Tra DCPM e ordinanze regionale, è molto complicato capire qual è la vera e propria linea da seguire durante questa pandemia. Tuttavia, un gruppo di ragazzi pare che abbia creato una web app chiamata “Covidzone“, la quale consente di restare sempre aggiornati su tutto quello che concerne la pandemia da coronavirus nel nostro Paese.

Andandosi a collegare al sito Covidzone.info, sarà possibile sapere giorno per giorno il colore della propria regione, se è gialla, arancione, rossa o bianca, e di conseguenza conoscere tutte le regole che dobbiamo seguire.

Covidzone: l’app ci tiene sempre aggiornati su tutto in base al giorno che scegliamo

Se, ad esempio, andiamo a selezionare il 16 gennaio come giorno, si vedrà di conseguenza tutta l’Italia colorata di arancione, come stabilito di fatto dal nuovo DPCM del Governo. Nei riquadri appositi, infatti, vengono anche indicate le restrizioni per visite ad amici e parenti e altri tipologie di spostamenti. Inoltre, c’è anche un link che rimanda direttamente al modulo di autocertificazione da dover scaricare.

Se invece si torna alla giornata di ieri, ossia 15 gennaio, si clicca sulla propria regione sulla cartina e compariranno tutte le regole di quel giorno, a seconda chiaramente della zona stabilita dal Ministero della Salute. In più, oltre alle normative nazionali, sono anche presenti quelle regionali e i dati sulle vaccinazioni attualmente in corso.

I webmaster fanno anche sapere che ni colori indicati dal 18 gennaio 2021 in poi sono da considerarsi comunque provvisori, poiché le restrizioni sono in fase di discussione e in giornata dovrebbe arrivare la nuova ordinanza da parte del Ministero

Anche su smartphone è possibile utilizzare Covidzone: basterà fare uno shortcut per trovarla sempre e comunque sulla Homescreen sul proprio dispositivo.