In più, il provvedimento sposta al 31 gennaio il termine finale di scadenza dei versamenti che derivano dalle cartelle di pagamento, come pure dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, sospesi dal Decreto Legge del marzo scorso. La sospensione di cui vi parliamo è “operante senza alcuna soluzione di continuità” dal 21 febbraio 2020 per i debitori che risiedono nei comuni della prima “zona rossa” e dall’8 marzo 2020 per tutti gli altri, fino al 31 gennaio.