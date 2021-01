Bennet si avvicina a tutti gli utenti che al giorno d’oggi vorrebbero poter acquistare un Apple iPhone di ultima generazione, rendendo disponibile un volantino assolutamente ricco di occasioni ed invitante, anche se purtroppo fondamentalmente limitato.

Il risparmio è notevole sull’acquisto desiderato, ma è importante conoscere due condizioni in particolare; in primis le scorte disponibili sono assolutamente scarse, ciò sta a significare che sebbene la campagna sia attiva fino al 27 gennaio 2021, l’utente potrebbe non trovare disponibilità nel momento in cui deciderà di completare l’ordine. In secondo luogo, gli acquisti dovranno necessariamente essere effettuati in negozio, non sarà possibile accedere agli stessi prezzi sul sito ufficiale.

Bennet: quanti sconti speciali nel volantino

Gli sconti del volantino Bennet sono quasi interamente riassunti nell’Apple iPhone 12, uno smartphone da poco lanciato sul mercato mondiale, e caratterizzato da prestazioni assolutamente di livello elevato. Per la prima volta lo troviamo in sconto, seppur relativamente limitato, l’utente lo potrà acquistare spendendo 929 euro, per la versione con 128GB di memoria integrata.

Il mondo Android viene invece rappresentato dallo Xiaomi Redmi Note 9 Pro, uno smartphone economico, dotato di buone prestazioni ad un prezzo che si aggira attorno ai 219 euro. La versione disponibile da Bennet prevede la brandizzazione Vodafone.

Non mancano altri sconti ugualmente interessanti e da non mancare, se interessati alla campagna promozionale potete aprire la pagina sottostante per prendere visione delle promozioni restanti e disponibili in tutti i punti vendita.