Anche TIM è ufficialmente parte del programma “Bonus internet”. I clienti dell’operatore italiano potranno beneficiare dell’agevolazione, figlia delle misure economiche contro la pandemia, per la dotazione di una rete di Fibra ottica e per l’acquisto di un dispositivo mobile. TIM ha presentato un’offerta molto vantaggiosa per il suo pubblico.

TIM, la promozione con tablet e Fibra: 500 euro di sconto inclusi

Anche per i clienti TIM, così come per gli abbonati di WindTre o Vodafone, il valore del “Bonus internet” si attesta sui 500 euro. La quota sarà equamente divisa tra riduzione per la telefonia fissa e voucher per la dotazione del tablet.

Il prezzo previsto con la tariffa di TIM per il “Bonus internet” è di 19,90 euro. A questo costo, gli abbonati avranno soglie senza limiti per la connessione internet con velocità tipiche della Fibra Ottica. In più anche le telefonare saranno senza vincoli di consumi e senza scatto alla risposta.

I clienti TIM avranno anche la garanzia di un tablet in dotazione. In questo caso, la scelta può essere quella del Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi. A fronte della riduzione di prezzo già prevista con il bonus internet, i clienti dovranno elargire una piccola differenza di soli 29,90 euro.

Il prezzo mensile dell’offerta di TIM è valido per i primi 12 rinnovi. A seguire dal secondo anno, poi, il costo pass a 29,90 euro. Ricordiamo che per beneficiare del “Bonus internet” e del voucher da 500 euro è necessario presentare attestazione ISEE con situazione economica non superiore a 20000 euro. Per l’attivazione della tariffa è necessario collegarsi al sito ufficiale di TIM.