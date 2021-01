Come ben saprete, la fotocamera al di sotto del display è tra le innovazioni più apprezzate nel settore degli smartphone. Essa infatti significa per i consumatori più esigenti dire addio a tutte quelle “impurità” attualmente presenti sui nostri schermi.

Questa nuova soluzione però non è detto che debba essere applicata ai soli dispositivi mobili, e a dimostrarlo è Samsung con il suo laptop. Ecco a voi tutti i dettagli.

Samsung porta la fotocamera sotto al display di un laptop

Samsung Display ha mostrato un’anteprima del Samsung Blade Bezel sulla sua pagina Weibo, e stando a quanto riferito avrà un display OLED quasi senza cornice con un rapporto schermo-corpo dichiarato del 93% e co incorporata una fotocamera sotto il display. Trattandosi di un’anteprima, al momento non sono noti ulteriori dettagli su questo laptop. Vi terremo aggiornati in caso di novità.

Intanto nel mercato italiano è spuntata la disponibilità del primo smartphone con una fotocamera anteriore di questo tipo, ossia il ZTE Axon 20 5G acquistabile al prezzo di 449 euro. Per conoscere le sue specifiche tecniche vi rimandiamo all’apposito articolo in cui ne abbiamo trattato. Purtroppo nelle ultime ore il colosso sud corano Samsung è stato vittima di una presa in giro sul web.

Ebbene sì, Samsung ha infatti annunciato il proprio evento Unpacked, previsto per ieri 14 gennaio 2021 attraverso un iPhone. Il dettaglio non è di certo sfuggito ai più attenti sostenitori e non. Non è però la prima volta che Samsung cade in un simile tranello social, così come ricordano i giornalisti di 9to5Mac. Nel 2018, infatti, l’azienda aveva lanciato su Twitter un video dedicato al Galaxy Note 9, anche in quell’occasione pubblicato sempre grazie a un iPhone.