Samsung quest’oggi con una presentazione (in streaming) in pompa magna ha presentato il suo ultimo gioiellino: Samsung Galaxy Note 20. Un terminale altamente performante e con caratteristiche tecniche da urlo. Tutto ciò che ci aspettavamo da un vero flagship Samsung. Scopriamo tutti i dettagli insieme delle due varianti: Note 20 e Note 20 Ultra.

Samsung Galaxy Note 20: caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy Note 20 arriverà sul mercato nel corso delle prossime settimane a partire da euro 979. Il prezzo, così come le specifiche tecniche sono da vero leader di mercato. Di seguito le principali features/novità introdotte:

S-Pen con controllo remoto e gestures;

Dimensioni di 161.6 x 75.2 x 8.3mm per un peso di 192 grammi

per un peso di 5G, WiFi 6;

Connessione Wireless con qualsiasi smart TV e multitask con due schermi (smartphone + TV);

Registrazione video in 8K (21:9) e regolazione delle impostazioni del video in fase di registrazione (compreso audio input level, perfino tramite Galaxy Buds);

Perfezionato l’autofocus;

Certificazione IP68 .

. Display Dynamic AMOLED da 6.7 pollici FullHD+, 2X e 120 Hz. Protezione 3D Gorilla Glass 5.

FullHD+, 2X e 120 Hz. Protezione 3D Gorilla Glass 5. 3 fotocamere posteriori: 64MP F2.0, 12MP F1.8 e 12MP F2.2.

posteriori: 64MP F2.0, F1.8 e 12MP F2.2. Fotocamera anteriore da 10MP F2.2

F2.2 CPU Samsung Exynos 990.

Batteria da 4300mAh , 50% in 30 minuti con la ricarica veloce a 25 watt (presente anche ricarica wireless).

, 50% in 30 minuti con la ricarica veloce a 25 watt (presente anche ricarica wireless). Alto standard di sicurezza e crittografia con Samsung Knox;

8/256 4G (979 euro) e 5G ( 1079 euro ).

). Mystic bronze, grey e green.

Audio stereo by AKG.

1 su 10

Samsung Galaxy Note 20 Ultra: caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy Note 20 Ultra arriverà sul mercato nel corso delle prossime settimane a partire da euro 1329 euro. Di seguito le principali specifiche:

S-Pen con controllo remoto e gestures;

5G, WiFi 6;

Connessione Wireless con qualsiasi smart TV e multitask con due schermi (smartphone + TV);

Registrazione video in 8K (con rapporto d’aspetto 21:9) e regolazione delle impostazioni del video in fase di registrazione (compreso audio input level, perfino tramite Galaxy Buds);

Dimensioni di 164,8 x 77,2 x 8,1 millimetri e peso di 208 grammi.

millimetri e peso di 208 grammi. Certificazione IP68 contro acqua e polvere

Display Edge da 6.9 pollici (19,3:9) Dynamic AMOLED, WQHD+, 2X e 120 Hz;

(19,3:9) Dynamic AMOLED, WQHD+, 2X e 120 Hz; Processore Samsung Exynos 990.

3 fotocamere posteriori : 108MP F1.8, 12MP F2.2 e 12MP F3.0 con zoom ottico 5x.

: F1.8, 12MP F2.2 e 12MP F3.0 con zoom ottico 5x. Anteriore da 10MP F2.2.

F2.2. Batteria da 4500mAh , 50% in 30 minuti con la ricarica veloce a 25 watt (presente anche ricarica wireless);

, 50% in 30 minuti con la ricarica veloce a 25 watt (presente anche ricarica wireless); Alto standard di sicurezza e crittografia con Samsung Knox;

12/512GB, solo 5G ( 1329 euro ).

). Audio stereo by AKG.

Introdotte anche alcune novità software come Samsung Note Sync, l’app per le note del colosso sud-coreano finalmente sincronizzata con qualsiasi dispositivo mediante cloud. Presente un PDF editor per le note su file PDF, non mancano Samsung Xbox Game Pass (3 mesi a partire da 15 settembre + game controller + wireless charger o, in alternativa, Galaxy Buds in omaggio, in caso di preordine dal 5 fino al 20 di agosto). Maggiori dettagli sul sito ufficiale di Samsung.

Il design del device non si distanzia molto dalle versioni precedenti, ma Samsung alza ancora un po’ l’asticella estetica con una sempre maggiore attenzione ai dettagli.

1 su 18

Galaxy Tab S7 e Tab S7+

Oltre agli amatissimi Samsung Galaxy Note 20, sono oggi stati presentati anche due nuovi tablet, stiamo parlando di Galaxy Tab S7 e S7+, caratterizzati da una forte versatilità, ed in grado di combinare le capacità di un computer con la flessibilità di un tablet e la connettività di uno smartphone.

Dotati dell’ultimo processore disponibile in commercio, nonché ovviamente della connettività 5G, entrambi i modelli sono dotati di display dalle dimensioni elevate, rispettivamente 11 e 12,4 pollici, con frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Nella confezione i Galaxy Tab S7 e S7+ includeranno anche una tastiera, una S Pen completamente aggiornata e Samsung Notes. I prezzi partono da 749 euro per la versione solo WiFi di S7 e da 949 euro per la versione solo WiFi di S7+; il preordine è aperto da oggi, 5 agosto 2020, con spedizione a partire dal 21 agosto 2020.

1 su 5

Galaxy Watch 3: lo smartwatch di nuove generazione

L’ecosistema Samsung si espande con il nuovo Galaxy Watch 3, un accessorio pensato per migliorare la gestione della propria routine, raggiungendo gli obiettivi fitness e mantenendo sempre sotto controllo la salute.

Realizzato con materiali di alta qualità ed una ghiera leggermente più sottile rispetto ai precedenti modelli, il Galaxy Watch 3 propone caratteristiche di lusso su un dispositivo da indossare sia di giorno che di notte.

Non solo la vista viene appagata con lo smartwatch, questi è il centro nevralgico della nuova esperienza di benessere, grazie alla miglior suite di strumenti per la salute di sempre. Il device integra tutti i sensori immaginabili, con l’aggiunta della misurazione dell’ossigenazione del sangue e la funzione di rilevamento delle cadute (con conseguente invio del messaggio di SOS ai contatti di emergenza).

Il prezzo base, per la versione da 41mm solo bluetooth (le dimensioni sono di 41/45mm con bluetooth LTE), è di 429 euro. Può essere pre-ordinato da oggi, il lancio effettivo sarà a partire dal 7 agosto 2020.

1 su 3

Galaxy Buds Live: le nuove true wireless

La one more thing di Samsung è rappresentata dalle Galaxy Buds, i nuovi auricolari true wireless con un design iconico e dal comfort unico nel loro generale. Combinando l’esperienza audio di AKG con un altoparlante da ben 12mm, e sopratutto un apposito condotto per i bassi, il prodotto riesce a restituire un suono profondo e ricco, permettendo agli utenti di godere di un’esperienza unica nel loro genere.

Le Galaxy Buds Live integrano 3 microfoni e la Voice Pickup Unit, utilissima per sentire ed ascoltare in qualsiasi condizione. E’ presente, infine, la cancellazione del rumore di sottofondo, in modo da potersi immergere pienamente nella musica o in un buon audiolibro.

Il loro prezzo sarà di 189 euro, sono pre-ordinabili da oggi, con disponibilità effettive dal 21 agosto 2020.