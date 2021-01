Samsung Galaxy S21 Ultra segna una vera e propria rivoluzione in casa Samsung: oltre alle sue caratteristiche all’avanguardia, è il primo smartphone della serie S in assoluto a supportare la S Pen. Prima d’ora, infatti, era la sola serie Note a supportare lo stile.

Se si ha una S Pen in casa o la si acquista, si potrà dunque utilizzare il Samsung Galaxy S21 Ultra per disegnare, prendere appunti, editare foto e firmare documenti comodamente. Samsung ha annunciato che realizzerà anche una S Pen Pro che abilita la connessione Bluetooth per le gesture Air Actions.

Samsung, la sua S Pen sarà compatibile con più dispositivi

Ma non finisce qui: l’azienda, infatti, potrebbe produrre S Pen anche per altri dispositivi. E’ quanto emerge da una dichiarazione rilasciata ai colleghi di SamMobile, secondo la quale Samsung “prevede di espandere l’esperienza S Pen in altre categorie di dispositivi in ​​futuro“. La dichiarazione completa recita: