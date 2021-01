È sempre aperto il dibattito tra diesel vs elettrico. Se quest’ultimo vince il merito per le emissioni, le auto a gasolio rimangono sempre le preferite. Sono diversi i motivi che spingono ancora molte persone a non scegliere un veicolo a gasolio.

Le auto diesel sono sempre preferite e scendono alcune ombre sull’elettrico

Sorpresa delle sorprese, non bastano Bosh e Toyota a mettere in dubbio il valore ecologico delle auto elettriche rispetto a quelle diesel. Ora anche uno studio condotto da Autobild sembra gettare un’ombra sulle emissioni delle Ibride Plug-in.

In pratica, la principale rivista automobilistica tedesca, ha dimostrato che questi veicoli consumano il 400% in più di quanto dichiarato dalle case costruttrici. I risultati ovviamente riguardano i modelli testati. Se questi sono effettivamente i numeri, sarebbe ingiustificata la spinta e gli incentivi che l’Unione Europea sta mettendo in campo per l’elettrico.

Ovviamente non sono questi i motivi che spingono ancora molte persone a preferire il diesel all’elettrico. Ecco nel dettaglio i vantaggi di un motore rispetto all’altro.

Primo fra tutti è il prezzo. Nonostante l’Unione Europea e il Governo stiano mettendo in campo diversi incentivi per promuovere l’elettrico, le auto diesel risultano ancora più economiche. Infatti a parità di prestazioni e comodità è sempre quella con il motore a gasolio a vincere.

Inoltre mantenere un’auto elettrica costa di più rispetto a un’auto diesel. A questo si aggiunge anche il costo del rifornimento che è più economico per il gasolio.

Altro aspetto da non sottovalutare è la diffusione delle aeree di rifornimento. Nonostante siano in rapida crescita, le colonnine di ricarica non sono ancora sufficienti per garantire tranquillità nel caso in cui chi viaggia si trovi con l’auto elettrica in riserva. Non sono nemmeno da paragonare le numerose aree di rifornimento per le vetture diesel.

In più anche il tempo di rifornimento è nettamente superiore per l’elettrico se confrontato con quello diesel. Senza parlare dell’autonomia di percorrenza che per le auto a gasolio è di circa 800 km contro i 600 delle elettriche.