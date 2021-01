In una lotta serrata tra diesel ed elettrico sempre nuovi motivi portano a scegliere il diesel. Addirittura alcuni grandi dell’industria automotive lanciano un allarme. Infatti sembra che le auto elettriche causino un aumento delle emissioni di CO2. Sara vero?

Secondo alcune aziende automobilistiche il diesel sembrerebbe inquinare meno

Sono due i volti noti del settore produzione auto che hanno puntato il dito contro l’elettrico. Uno è il presidente del consiglio di sorveglianza della Bosch che non è d’accordo con la direzione unilaterale europea verso le auto elettriche.

Nondimeno qualche giorno prima fu il presidente della Toyota, Akyo Toyota, a sostenere che la crescita del mercato dell’elettrico aumenterà le emissioni di CO2.

Avranno davvero ragione avvalorando così la tesi che il diesel inquini di meno? È vero, l’energia elettrica usata per costruire e alimentare le auto elettriche non proviene esclusivamente da fonti rinnovabili. Eppure l’elettrico, durante la sua vita, produce meno CO2 di qualsiasi motore. Questo secondo uno studio condotto dalle università di Cambridge e di Exeter. Quindi i motori diesel risulterebbero meno ecologici, nonostante tutte le tecnologie volte a ridurre le emissioni.

Allora perché le auto diesel risultano ancora oggi il mezzo di trasporto più scelto?

Ecco perché le auto elettriche perdono in partenza

Uno dei motivi è il costo del rifornimento che è più economico per i motori diesel. Inoltre anche acquistare un’auto elettrica costa di più se paragonata a una diesel dello stesso segmento.

Seguono i tempi di rifornimento, decisamente più lunghi per chi ha un’auto elettrica. In più il diesel vanta distributori su tutto il territorio nazionale, anche nei piccoli paesi. Al contrario, le colonnine di ricarica sono poco presenti anche in autostrada.

Praticamente il vecchio motore vince ancora sull’elettrico. Questa volta non per le emissioni, ma per i costi di acquisto e di gestione in confronto all’elettrico. Ma se qualcuno cercasse qualcosa a buon mercato, uno scooter completamente elettrico potrebbe essere un punto di partenza.