CoopVoce batte il record: tutti per la TOP 50 a 9,50€ con 30€ in regalo

Quando CoopVoce scende in campo con tutte le sue energie, non ce n’è per nessuno. Questo nostro gestore che si occupa di telefonia in ambito virtuale sta riuscendo a portare a casa diversi successi, i quali si condiscono di grandi soddisfazioni che un tempo risultavano inarrivabili.

Sono stati tanti coloro che hanno snobbato questa realtà mobile a causa dei suoi contenuti, i quali risultavano il vero e proprio tallone d’Achille. Ora come ora invece CoopVoce risulta uno dei gestori più scelti nel momento in cui dovesse necessitare un cambio gestore. Secondo quanto riportato infatti la cornice di pubblico sotto l’ala protettrice dell’azienda sarebbe cresciuta a dismisura. Il merito è di un grande cambio di strategia che ad oggi permette di usufruire di alcune promozioni telefoniche piene di qualsiasi contenuto. Il cambio infrastrutturale inoltre ha permesso un netto miglioramento in termini di ricezione.

In un’intervista durante gli scorsi giorni, Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 50 offre agli utenti il meglio, ecco anche un regalo

Partiamo dal regalo, quello che CoopVoce offre con la sua nuova ChiamaTutti TOP 50. Si tratta di 30 € disponibili sul credito residuo extra per tutti coloro che sottoscriveranno la promo da 9,50 € al mese. Ricordiamo che questa comprende minuti senza limiti con 1000 SMS e 50 giga in 4G.