Proprio ieri 14 gennaio 2021 l’operatore virtuale CoopVoce ha sia prorogato di una settimana la propria offerta con bonus di benvenuto MNP di 30 euro, che lanciato una nuova offerta denominata Voce & SMS Extra.

Quest’ultima sarà attivabile fino al prossimo 10 marzo 2021, salvo cambiamenti nei prossimi mesi. L’offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero o uno nuovo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

CoopVoce lancia la nuova offerta Voce & SMS Extra a meno di 5 euro al mese

La nuova offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 1000 SMS verso tutti e 100 MB di traffico internet al prezzo di 4.90 euro al mese. La SIM che si riceve non avrà traffico incluso e il primo mese è compreso. Con Top 50 è la stessa cosa, però in caso di portabilità, il primo mese non è gratuito ma ci sono 30 euro di traffico telefonico bonus da utilizzare per pagare l’offerta.

Sempre da ieri 14 gennaio 2021 l’operatore ha iniziato a commercializzare ufficialmente la nuova versione dell’offerta denominata Top 30, attivabile anch’essa fino al prossimo 10 Marzo 2021, salvo eventuali proroghe o cambiamenti. La nuova CoopVoce Top 30 propone un bundle mensile composto da minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico internet mobile su rete TIM con velocità 4G fino a 100 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload.

Il costo mensile previsto dall’opzione tariffaria in questione ammonta a 8.50 euro al mese, 50 centesimi di euro in meno rispetto alla versione precedente, proposta in passato, al costo di 9 euro. Il rinnovo mensile è automatico, salvo disdetta, e l’offerta è da ritenersi a tempo indeterminato. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.