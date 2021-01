Le offerte proposte da Carrefour nel proprio volantino dei Saldi Invernali, fanno letteralmente sognare gli utenti, poiché sono in grado di convogliare al proprio interno una miriade di prezzi bassi e di riduzioni applicate su prodotti già economici.

Tutti gli acquisti non potranno essere completati online, ma il cliente dovrà necessariamente accedere personalmente al punto vendita, in tal modo potrà approfittare della promozione, senza limitazioni particolari per quanto riguarda le scorte effettivamente disponibili. La validità della campagna, dati alla mano, risulta essere fissata fino al 17 gennaio, salvo proroghe dell’ultimo minuto.

Non perdetevi i codici sconto Amazon, sono per tutti completamente gratis sul nostro canale Telegram ufficiale.

Carrefour: ecco le offerte inaspettate

A differenza di quanto vediamo presso altri rivenditori, da Carrefour i prodotti in promozioni appartengono quasi interamente alla fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile, di conseguenza sarà possibile mettere le mani su smartphone del calibro di Xiaomi Redmi Note 9 Pro, in vendita a 239 euro, oppure su un buonissimo Oppo A9 2020 da 160 euro (disponibile sul mercato da inizio 2019).

Per il resto parliamo di modelli ancora meno costosi e qualitativi, rappresentati da Samsung Galaxy A21s, Alcatel 1SE 2020, Alcatel 1B o Motorola E7+, i cui prezzi comunque non supereranno i 156 euro previsti per il terminale di casa Samsung.

Coloro che fossero interessati all’acquisto, potranno comunque optare per un finanziamento a Tasso Zero, a patto che la spesa complessiva sia effettivamente superiore ai 199 euro totali (anche prevista come somma di più prodotti).

Per maggiori informazioni in merito al volantino Carrefour discusso direttamente nel nostro articolo, potete aprire le pagine sottostanti.